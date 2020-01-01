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كواليس المشهد الذي تسبب في "خناقة" بين يوسف شاهين وإسماعيل ياسين

الأربعاء 27 مايو 2020 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كواليس المشهد الذي تسبب في "خناقة" بين يوسف شاهين وإسماعيل ياسين


القاهرة / وكالات /

كشفت قناة النيل الثقافية المصرية خلال فيلم تسجيلي من إنتاجها عن مشهد شهد مشادة بين الراحلين الفنان إسماعيل ياسين والمخرج يوسف شاهين.

وحدث الخلاف بين ياسين وشاهين خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "إسماعيل يس في الطيران"، حيث تطور الموقف ما جعل إسماعيل يغادر مكان التصوير.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى أن إسماعيل ياسين كان صائما يوم الخميس وهو ما تصادف مع تصوير المشهد، ومن المعروف عن يوسف شاهين أنه كان يدخن بشراهة، وفي أثناء تصوير مشهد ‏الضرب في الفيلم كان شاهين يقول "هايل يا سمعة.. كمان مرة.. عايز ضرب واقعي" وهو يشرب سيجارة. ‏

يوسف شاهين لم يكن يعلم أن ياسين صائما، فسأله إسماعيل قائلا: "أنت بتشرب سجاير كتير ليه؟ متوتر؟، ليرد شاهين: "وأتوتر ليه، ‏عادي يعني المشهد ميستاهلش توتر"‏‎.‎

رد يوسف شاهين أثار غضب إسماعيل ياسين الذي قال: "دا صحيح لأنك مش مزود فيه حاجة، غير إنك مضايقني، أنا صايم وياريت ‏تحترمني بإنك تطفي السجارة وتعرف قيمة اللي بقدمه"، ثم غادر إسماعيل ياسين البلاتوه.

بعدها علم الفنان محمود المليجي بأحداث ‏الموقف فتدخل للإصلاح بينهما وإنهاء الخلاف، وفقا لموقع "في الفن".‎

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