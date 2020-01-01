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"مستعربون" يختطفون شابا من بيت ريما

الأربعاء 27 مايو 2020 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اختطفت عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن المستعربين اقتحموا البلدة بسيارة مدنية، وداهموا منزل الشاب نور الدين البرغوثي (26 عاما)، واقتادوه سيرا على الأقدام باتجاه الجبال والأودية غرب بيت ريما.

وأشار إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل قبل عدة أيام ابن عمه باسل البرغوثي، كذلك والده عادل البرغوثي الذي أفرج عنه بعد ساعات على اعتقاله، كما أن شقيقه مصطفى معتقل منذ 8 أعوام، ومحكوم بالسجن لمدة 14 عاما.

#مستعربون

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