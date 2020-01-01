فيروس كورونا يودي بحياة 347.723 شخصاً على الأقل حول العالم

وكالات

اودى فيروس كورونا بما لا يقلّ عن 347.723 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسجّلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي ألمانيا، اعلنت حكومة المستشارة انغيلا ميركل أن ألمانيا مددت حتى 29 حزيران/يونيو قواعد التباعد الاجتماعي بهدف احتواء وباء كوفيد-19.

وفي فرنسا، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة إنقاذ كبرى بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في فرنسا المتضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا، وتحديثه وجعل فرنسا رائدة للسيارات الكهربائية في العالم.

أما في روسيا، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ البلاد "تخطّت" ذروة جائحة كوفيد-19، محدّدا يوم 24 حزيران/يونيو موعدا لإقامة العرض العسكري في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية