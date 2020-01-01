حالة الطقس : اجواء غائمة جزئياً

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

اما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.