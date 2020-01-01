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السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

الثلاثاء 26 مايو 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...


الخرطوم /سما/

نفت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء، هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم، يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية، من طراز (N84UP) هبطت في الخرطوم.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون قوله، "لم تهبط أي طائرة إسرائيلية اليوم بمطار الخرطوم"، مؤكدًا: "ليس لدينا أي رحلات طيران مجدولة أو عارضة بمطار الخرطوم الدولي". 

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، إن الطائرة التي هبطت بالخرطوم الثلاثاء، هي تركية وتحمل مساعدات طبية.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن الطائرة التركية هبطت بالقاعدة الجوية في الخرطوم، وكان في استقبالها لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية. 

وأكد أن "الأجواء السودانية لا تُفتح إلا عبر ترتيبات معلومة، ولا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، ناهيك عن هبوطه في مدرج مطار سوداني"، كما نقلت (الأناضول).

يشار إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، وبحسب الإعلام الإسرائيلي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
 

#السودان #اسرائيل #مطار الخرطوم #طائرة اسرائيلية #تركيا #مساعدات طبية

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