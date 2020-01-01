  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من الإشاعات والأخبار الزائفة

الثلاثاء 26 مايو 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من الإشاعات والأخبار الزائفة


رام الله / سما /

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جميع وسائل الإعلام وجميع الصحفيين إلى محاربة الإشاعات والاخبار الزائفة 

وحذرت النقابة ان هذه الإشاعات والأخبار الزائفة تهدف لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي وتثير البلبلة والفتن 

وأشادت النقابة بالدور المهني  لصحفيينا العاملين في الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي بكل المنعطفات والظروف والمحن التي مر ويمر بها شعبنا الفلسطيني وبالدور الكبير الذي يقومون به والتضحيات الكبيرة التي دفعوها ثمنا لحرية شعبنا واستقلاله من خلال دورهم المهني ودورهم في ترسيخ حرية الإعلام المهني 

وطالبت النقابة جميع الزميلات والزملاء الصحفيين  بمزيد من توخي الدقة خصوصا انه بدا واضحا أن  الاحتلال يسعى من خلال إعلامه ووسائل تواصل اجتماعية تحمل أسماء  وهميه تابعة للاحتلال بتزوير اخبار كاذبة كما حدث بتزوير اخبار كاذبة  باسم تلفزيون فلسطين عدة مرات آخرها اليوم وكما حدث بنشر خبر كاذب عن منظمة الصحة العالمية ثبت بعد التحقق من المصادر الرسمية انه كاذب وملفق

وشددت النقابة ان الاحتلال يسعى بشكل منظم وممنهج لنشر اخبار كاذبة وبث شائعات هدفها خلق بلبلة وفتن نرجو الحذر والانتباه ورصدها ومتابعتها وتحذير الجمهور منها 
كلنا ثقة وتقدير لصحفيينا واعلامنا الوطني

#نقابة الصحفيين #الاخبار الكاذبة #الاشاعات #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سنصلي في القدس لموقع خامنئي تثير الجدل.. نصرالله وهنية في المقدمة والنخالة في الصف الثاني

تقرير إسرائيلي يزعم: رسائل طمأنة من السلطة للاحتلال بعد وقف التنسيق الأمني..

القاهرة: استقالة جماعية لأطباء في مصر بعد واقعة مؤسفة

الصين تهدد الولايات المتحدة..

اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل

استشهاد فتى جراء انفجار عرضي شمال قطاع غزة

بعد اغلاق اكثر من شهرين .. مئات الالاف يصلون الفجر في مساجد الضفة (صور وفيديو

الأخبار الرئيسية

غانتس

وزير الحرب غانتس يزور حدود غزة.. وهذا ما قاله خلال اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الغلاف..!!

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

اجهزة الامن الاسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب والرد في الميدان قد يكون غير متوقع!

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم