نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من الإشاعات والأخبار الزائفة

رام الله / سما /

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جميع وسائل الإعلام وجميع الصحفيين إلى محاربة الإشاعات والاخبار الزائفة

وحذرت النقابة ان هذه الإشاعات والأخبار الزائفة تهدف لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي وتثير البلبلة والفتن

وأشادت النقابة بالدور المهني لصحفيينا العاملين في الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي بكل المنعطفات والظروف والمحن التي مر ويمر بها شعبنا الفلسطيني وبالدور الكبير الذي يقومون به والتضحيات الكبيرة التي دفعوها ثمنا لحرية شعبنا واستقلاله من خلال دورهم المهني ودورهم في ترسيخ حرية الإعلام المهني

وطالبت النقابة جميع الزميلات والزملاء الصحفيين بمزيد من توخي الدقة خصوصا انه بدا واضحا أن الاحتلال يسعى من خلال إعلامه ووسائل تواصل اجتماعية تحمل أسماء وهميه تابعة للاحتلال بتزوير اخبار كاذبة كما حدث بتزوير اخبار كاذبة باسم تلفزيون فلسطين عدة مرات آخرها اليوم وكما حدث بنشر خبر كاذب عن منظمة الصحة العالمية ثبت بعد التحقق من المصادر الرسمية انه كاذب وملفق

وشددت النقابة ان الاحتلال يسعى بشكل منظم وممنهج لنشر اخبار كاذبة وبث شائعات هدفها خلق بلبلة وفتن نرجو الحذر والانتباه ورصدها ومتابعتها وتحذير الجمهور منها

كلنا ثقة وتقدير لصحفيينا واعلامنا الوطني