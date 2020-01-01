النيابة العامة والشرطة تحققان في مقتل مواطنه بجنين

جنين / سما /

فتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقا في مقتل مواطنه 32 عاما من السيله الحارثيه غرب جنين طعنا باداه حاده .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول مواطنه متوفية للمشفى الحكومي بمدينة جنين جراء طعنها باداة حاده ، تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق وبحضور النيابة والطب الشرعي لمسرح الجريمة لاجراء الكشف والمعاينة ورفع الادلة الجنائية ومن ثم الى مشفى جنين الحكومي للكشف على الجثمان والوقوف على ملابسات القضية .

واضاف ارزيقات بان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي .

واكد ارزيقات بان قوة من الشرطة تمكنت من القبض على شخص مشتبه به واحضاره لمديرية الشرطة.