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تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الثلاثاء 26 مايو 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن


عمان /سما/

 سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ،  ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 718 إصابة، وذلك وفق موجز إعلامي حول الفيروس صدر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، على 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و 3 حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة في عمّان، وحالة واحدة لمخالط مصاب في محافظة جرش.

وسُجّلت 9 حالات شفاء، اليوم الثلاثاء، 3 منها في مستشفى الأمير حمزة في عمّان، و4 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالتان اثنتان في مستشفى الملكة علياء العسكري، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 488.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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