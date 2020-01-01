  1. الرئيسية
  2. الصحة

فيروس كورونا يزيد المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر

الثلاثاء 26 مايو 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا يزيد المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر


جنيف /سما/ أ ف ب

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء من أن جائحة كوفيد-19 تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.

وحضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الجلوس في مكان عام مكيف ومغلق فكرة جيدة في حال حدوث موجة حر، فإنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوباء.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس كاب، خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت في جنيف، إنه يتوقع أن يسجل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية. وقالت "نعيش حاليا في إحدى أكثر السنوات حراً. ... بالنسبة الى كثيرين، يزيد كوفيد-19 من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة"، مشددة أيضًا على أن الوباء يجعل إدارة موجات الحر أكثر صعوبة.

وقالت إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنسق مع منظمات أخرى من أجل "تنبيه السياسيين لمحاولة مساعدتهم في التعامل مع الخطر المزدوج المتمثل في الحرارة ووباء كوفيد".

#فيروس كورونا #المنظمة العالمية للأرصاد الجوية #موجات الحر #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سنصلي في القدس لموقع خامنئي تثير الجدل.. نصرالله وهنية في المقدمة والنخالة في الصف الثاني

تقرير إسرائيلي يزعم: رسائل طمأنة من السلطة للاحتلال بعد وقف التنسيق الأمني..

القاهرة: استقالة جماعية لأطباء في مصر بعد واقعة مؤسفة

الصين تهدد الولايات المتحدة..

اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل

استشهاد فتى جراء انفجار عرضي شمال قطاع غزة

بعد اغلاق اكثر من شهرين .. مئات الالاف يصلون الفجر في مساجد الضفة (صور وفيديو

الأخبار الرئيسية

غانتس

وزير الحرب غانتس يزور حدود غزة.. وهذا ما قاله خلال اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الغلاف..!!

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

اجهزة الامن الاسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب والرد في الميدان قد يكون غير متوقع!

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم