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لأول مرة منذ توليه منصبه..

وزير الحرب غانتس يزور حدود غزة.. وهذا ما قاله خلال اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الغلاف..!!

الثلاثاء 26 مايو 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب غانتس يزور حدود غزة.. وهذا ما قاله خلال اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الغلاف..!!


القدس المحتلة / سما /

زار وزير الجيش الإسرائيلي بيتي غانتس مقر قيادة المنطقة الجنوبية في مستوطنات غلاف قطاع غزة.
 
ورافق غانتس اللواء رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية هرتسي هاليفي وقائد فرقة غزة أليعازر توليدانو.
 
وحسب موقع "والا" العبري، اجتمع غانتس مع روؤساء مستوطنات الغلاف في سديروت، وقال إن التوتر لن يزول في أي وقت قريب، ونحن نتجه نحو الهدوء وسيكون هناك صعود وهبوط في التوتر وسنكون مستعدين لكل شيء.
 
وأوضح أن غانتس تلقى إحاطات في فرقة غزة حول الوضع مع قطاع غزة،  ثم قام بجولة في المنطقة مع قيادة الجيش والتقى بمقاتلين من الكتيبة 202 من المظليين الذين يشاركون في النشاط العملياتي.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه هذه هي الجولة الأولى التي قام بها غانتس كجزء من دوره وركز على الساحة في قطاع غزة وجميع التحديات في الساحة الجنوبية - على المستوى الأمني ​​والمدني.
 
يشار إلى أن هذا اللقاء الأول لغانتس في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد بدء عمله في منصب وزير الجيش ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

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