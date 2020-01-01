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إسرائيل تقترح على تركيا استغلال تشكيل الحكومة لتحسين العلاقات معها

الثلاثاء 26 مايو 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقترح على تركيا استغلال تشكيل الحكومة لتحسين العلاقات معها


القدس المحتلة / سما /

 كشف مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ان إسرائيل نقلت إلى أنقرة مؤخرًا، رسائل اقترحت على الأخيرة استغلال تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن تركيا رفضت الاقتراح الاسرائيلي كما يبدو خشيةً من خطة إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية إلى سيادتها.

وذكر المصدر أن تركيا تستخدم عبارات شديدة اللهجة وترى بأن القدس خطًا أحمر يجب عليها عدم تجاوزه.

وفي سياق متصل، رحب المصدر الاسرائيلي بتجديد تسيير طائرات الشحن بين الجانبين الإسرائيلي والتركي لمواجهة جائحة كورونا بعد انقطاع استمر عشرة أعوام، مشيرًا إلى أن أنقرة لا تولي هذا الموضوع أهمية سياسية كبرى.

#اسرائيل #تركيا #علاقات دبلوماسية #القدس

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