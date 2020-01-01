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مستوطنون يستولون على أراض شرق رام الله

الثلاثاء 26 مايو 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على أراض شرق رام الله


رام الله / سما /

 استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أراض تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق رام الله.

وأفاد رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المزيرعة وهي أراض شاسعة تقع بين البلدة ورمون، واستولوا على نحو 47 دونما منها، وبدأوا بتجريف الأراضي بالجرافات، بحماية من جيش الاحتلال الذي يتواجد في المنطقة.

وأضاف ان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لأهالي دير دبوان ورمون، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وهددتهم بمغادرة المكان.

وطالب منصور أصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتي تحيط بها، بتسجيل أسمائهم للتوجه إلى الجهات الحقوقية والرسمية للتصدي للمستوطنين، وإعادة الأراضي لأصحابها.

#مستوطنون #استيلاء

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