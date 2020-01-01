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وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

الثلاثاء 26 مايو 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة


رام الله / سما /

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، ان التسهيلات الأخيرة التي اعلن عنها رئيس الوزراء، لإعادة الحياة الى طبيعتها بالتدريج كانت وفق توصيات اللجان ذات العلاقة، والتي رافقتنا في معظم اجتماعاتنا وبحثنا معها كل الإجراءات.

‎وأكدت الكيلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين منذ البدء في مواجهة تفشي فيروس "كورونا"، كانت ثمرة تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية والالتزام بمعاييرها، سواء فيما يخص إجراءات فحص المرضى، أو الحجر، او بروتوكولات الصحة العامة.

ونفت ما تم تداوله من بيان منسوب لمنظمة الصحة العالمية، نشر اليوم، حول ان إجراءات التخفيف التي اعلنت عنها الحكومة الفلسطينية قد جاءت مفاجئة ودون التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزيرة: مع انحسار الفيروس، وهبوط منحنى الإصابات، أوصينا بتخفيف الإجراءات، والتسهيل على الناس، وعودة الحياة لطبيعتها بحذر، ووفقا لبروتوكولات السلامة العامة التي طورناها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

#مي الكيلة #وزيرة الصحة #الصحة العالمية #تخفيف القيود #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا

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