المحاكم النظامية تنظر 17 طلب تمديد توقيف في إجازة العيد

رام الله / سما /

نظرت المحاكم النظامية، 17 طلب تمديد توقيف، خلال إجازة عيد الفطر.

وأوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن محكمة صلح نابلس نظرت يوم الأحد المنصرم أول أيام العيد بثلاثة طلبات تمديد توقيف، ومحكمة صلح يطا بطلب واحد، فيما نظرت محكمة صلح رام الله يوم الإثنين ثاني أيام العيد بـ11 طلب تمديد توقيف، ومحكمة صلح جنين بطلبي تمديد توقيف اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن المحاكم النظامية عملت خلال اجازة العيد وفقا لنظام مناوبات لضمان سلامة الإجراءات القانونية، على أن يتم استئناف الدوام رسميا في كافة المحاكم وإدارات مجلس القضاء الأعلى، اعتبارا من صباح غد الأربعاء.