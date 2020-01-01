الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد الاستقلال

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لمناسبة احتفال المملكة بعيد الاستقلال.

وأعرب الرئيس في برقية التهنئة عن اعجابه بالانجازات الهامة للمملكة في عهد الملك عبد الله الثاني، مثمنا مواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعمة لقضايا امتنا وفي الطليعة منها قضية شعبنا الفلسطيني، وتضامنها الثابت معه، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال على أرض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس، الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على ملك الأردن بموفور الصحة والسعادة، وعلى المملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء، وان يحفظها وشعبنا وشعوب العالم اجمع من وباء "كورونا" ومن كل مكروه.