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ميزة في اليد تكشف الرجال الأقل عرضة للوفاة بالكورونا

الثلاثاء 26 مايو 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة في اليد تكشف الرجال الأقل عرضة للوفاة بالكورونا


سما / وكالات/

 قال بحث جديد إن الرجال ذوي البنصر الأطول هم الأقل عرضة للوفاة من "كوفيد-19".

ويميل الذكور المعرضون للمزيد من هرمون التستوستيرون في الرحم إلى نمو أصابع البنصر أطول من بقية أصابع اليد.

وقد ينتج الهرمون أكثر من مركب يسمى "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2" والمعروف باسم ACE2، والذي يساعد الجسم على محاربة الفيروس.

ووجد العلماء الذين درسوا 200 ألف شخص في 41 دولة أن معدلات وفيات الذكور كانت أعلى بنحو ثلاثة أضعاف في البلدان التي كان فيها الرجال يملكون أصابع بنصر أقصر.

وقال البروفيسور جون مانينغ من جامعة سوانسي إن هذا قد يمنح أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا، حيث تكون أصابع بنصر الذكور أطول، "ميزة بيولوجية".

قال الأستاذ مانينغ: "النظرية هي أن الشخص الذي يحصل على هرمون التستوستيرون العالي قبل الولادة، وبالتالي يصبح لديه بنصر طويل، لديه مستويات أكبر من ACE2، "وهذه التركيزات كبيرة بما يكفي لمقاومة الفيروس".

وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها من الرجال الذين يملكون أصابع بنصر طويلة، إلى أنهم يعانون من أعراض خفيفة للمرض ويمكنهم بالتالي أن يعودوا إلى العمل".

وتأتي ادعاءات البروفيسور مانينغ بعد فترة وجيزة من الكشف عن الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بأن الجنس قد يلعب دورا رئيسيا في خطر الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا.

المصدر: ذي صن

#كورونا #الرجال #وفاة

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