اجهزة الامن الاسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب والرد في الميدان قد يكون غير متوقع!

القدس المحتلة / سما /

يعتقد مسؤولو الأمن في وزارة الجيش الإسرائيلي أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتطبيق السيادة في الضفة الغربية ، في أوائل يوليو ، لن يكون ممكنًا على أرض الواقع نظرا لقصر الفترة الزمنية والتي تحتاج إلى استعدادات كبيرة تحسبا لتدهور الأوضاع.

وشدد نتنياهو يوم الاثنين في جلسة مغلقة لحزب الليكود على أن هذا هو الموعد النهائي لتنفيذ الخطة ، ولكن الموعد يعتبر قصير للغاية ، حيث أن ذلك يحتاج الى استعدادات مهمة تحسبا لتدهور امني ​​في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا لموقع واللاه العبري.

ومن بين أمور أخرى ، ذكر المسؤولون كيف تطورت الأحداث إلى الضفة وغزة عندما وضعت اسرائيل بوابات للتفتيش في الاقصى عام 2017 ، وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس -حيث استمرت تلك الأحداث لشهور.

بالنسبة لبرنامج السيادة ، تقدر مؤسسة الجيش أن الرد في الميدان قد يكون غير متوقع.وبحسبهم ، فإن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها على التوالي في الشارع الفلسطيني ، فضلاً عن احتمال تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.

ووفقا للتقرير فإن هناك متغير اخر هو سلوك قوات الأمن الفلسطينية ،مع قرار وقف التنسيق مع اسرائيل الأمر الذي قد يحفز تنفيذ عمليات .

واضاف المسؤولون إن الجيش الإسرائيلي غير راضٍ عن المستوى الحالي للكفاءة ومستوى كفاءة القيادة المركزية للتصدي لأي عمليات.

ويقول مسؤولون أمنيون إن رئيس الوزراء نتنياهو قد يدلي ببيان فقط في بداية يوليو ، وأن تنفيذ الخطوة سوف يتأخر لبضعة أشهر لذلك ، تم توجيه رئيس الأركان لمناقشة الخطوات المختلفة لتعزيز الجيش في حال تدهور الوضع ، ومع ذلك ، لم يتم عقد مناقشات حول هذه القضية من قبل وزير الجيش بيني غانتس.