إسرائيل تعلن العثور على أدوية فعالة لعلاج كورونا

القدس المحتلة / سما /

زعم المعهد البيولوجي الإسرائيلي في نيس زيونا، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على دوائين يستخدمان في علاج ما يعرف بمرض "جوشير" أو "غوشيه"، يمكن استخدامهما في مواجهة فيروس كورونا لعلاج المرضى منه.

ووفقًا لقناة 12 العبرية، فإن المعهد أجرى دراسة كبيرة على تلك الأدوية أظهرت نتائجها أنهما فعالان ضد الفيروس، كما أنه يمكن أن تكون فعالة أيضًا ضد تفشي أي فيروسات جديدة في المستقبل.

ووفقًا للمعهد فإن العلاج يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في قدرة التكاثر لدى فيروس كورونا، مشيرين إلى أنه يجري حاليًا اختبار تلك الأدوية على الحيوانات.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي، إنه كجزء من الجهود المبذولة في معهد البحوث البيولوجية للكشف عن عقاقير مضادة للفيروسات واسعة النطاق، فحص علماء المعهد مشتقات دوائين تم تطويرهما في الأصل لمرضى "جوشير" أو "غوشيه".

ووفقًا للوزارة، فإن الأبحاث التي جرت أظهرت أن تلك الأدوية قادرة على تدمير الفيروس ومنعه من التكاثر في خلايا أخرى داخل الجسم، مشيرةً إلى أنه يجري تطوير تلك الأدوية حاليًا لتقييم فعالياتها كعلاج للفيروس.

ولفتت إلى أنه الاختبار أثبتت فعالية تلك الأدوية ضد عدد من سلالات الفيروسات المختلفة منها فيروسات الانفلونزا وحمى غرب النيل، ما يؤكد أن لديها القدرة على علاج الأمراض الفيروسية الأخرى، ومنها الفيروسات المستقبلية.