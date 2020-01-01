إنذار كاذب يطلق الصافرات في "غلاف غزة"

القدس المحتلة / سما /

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية واقعة في محيط قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار، وذكر أن "التفاصيل قيد الفحص". في حين رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصافرات دوت "بعد إنذار كاذب".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة كان كاذبًا".

وأفادت تقارير صحافية بسماع دوي صافرات الإنذار وسماع دوي انفجارات في محيط قطاع غزة، ورجحت أن تكون الانفجارات ناجمة عن بالونات أطلقت من قطاع غزة وتحمل مواد متفجرة.

وفي ظل جائحة كورونا، يسود الهدوء المناطق الحدودية شرقي القطاع. وتحدثت آخر التقارير عن أطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة، بداية أيار/ مايو الجاري.

والسادس من أيار/ مايو الجاري، أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وانفجرت في منطقة مفتوحة في محيط إحدى بلدات المجلس الإقليمي "إشكول" القريبة من القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، في قطاع غزة المحاصر. وزعم الاحتلال أن القصف المدفعي جاء ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية، من القطاع نحو مستوطنات "إشكول".