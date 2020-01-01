الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم

القدس المحتلة / سما /

كشفت شخصية غسكرية امنية اسرائيلية رفيعة المستوى لقناة" كان" الإخبارية العبرية عن ان“الفلسطينيين أوقفوا كل انواع التنسيق معنا، وهذا أمر لم يفعلوه في السابق حتى الآن ولكنهم لم يحطموا كل الأواني بعد”.

وحسب "كان" فان شخصيات فلسطينية رفيعة نقلت رسائل للجانب الإسرائيلي مفادها، السلطة الفلسطينية ستستمر في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني، ولن تسمح بتدهور الأوضاع.

وحسب الشخصية ذات المستوى الرفيع ” الفلسطينيون أوقفوا كل شيء، وهذا أمر لم يفعلونه في السابق، لا يوجد محادثات معهم، والهواتف مغلقة، لم نكن أي مرّة كما هو الأمر الآن، كل شيء مغلق، لكن، الآن هم لا يتحدثون، لكنهم لم يحطموا كل الأواني”.

وتابعت الشخصية الإسرائيلية من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: ” سنرى إلى أين ستطور الأمور، هم يعلمون جيداً، كما نحن نعلم، لا يمكنهم العيش بدوننا، لا منظومتنا ولا منظومتهم يمكنهما العمل بدون التنسيق المدني والأمني، السؤال، كيف سينزل الفلسطينيون عن الشجرة”.