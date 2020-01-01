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"فتح" تدعو للتصدي لمحاولات إسرائيل وأدواتها الضغط لقبول "صفقة العار"

الثلاثاء 26 مايو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تدعو للتصدي لمحاولات إسرائيل وأدواتها الضغط لقبول "صفقة العار"


رام الله /سما/

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إنه وبعد قرار وقف العمل بكافة الاتفاقات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، بدأت أدوات الإحتلال الاسرائيلي والطابور الخامس، بتصعيد نشاطاتهم المشبوهة، خاصة الاعلامية، ضمن خطة للضغط على أصحاب القرار الفلسطيني للقبول بصفقة العار، والعودة عن قرار وقف العمل بالاتفاقات كافة.

وطالبت حركة "فتح" في بيان صحفي، الاعلام الفلسطيني ورجاله الوطنيين بكل ألوانهم السياسية، بالتصدي لتلك المحاولات المشبوهة من خلال التوعية وتبيان الحقيقة والبحث عن مصدر المعلومة وهدفها وتوقيتها ومن يقف وراءها ولمصلحة أي جهة.

ودعت أبناء شعبنا إلى اليقظة والحذر في هذه الايام الصعبة والمصيرية التي نمر بها، مشددة على ضرورة التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات واعلاء صوت الوحدة والوطنية.

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#فتح #القواسمي #صفقة العار #اسرائيل

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