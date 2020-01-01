الاحتلال يمنع المصلين من الصلاة في الحرم الابراهيمي

الخليل/سما/

منع جنود الاحتلال، فجر اليوم، المئات من المصلين من الوصول لصلاة الفجر في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، وسمحت فقط لنحو 50 فقط من الدخول للصلاة داخل الحرم و لنحو 100 فقط من الصلاة في الخارج.

وكان محافظ الخليل اللواء جبرين البكري و حركة فتح و وجهاء عشائر في الخليل قد دعوا أبناء المحافظة لصلاة فجر اليوم في الحرم، بعد نحو 70 يوما من اعلان حالة الطوارى في فلسطين، واغلاق المساجد والكنائس لمواجهة فايروس كورونا ومنع تفشي الوباء بين صفوف المواطنين، لكن الاحتلال منعهم من ذلك.

وهذه الدعوات جاءت بعد اعلان رئيس الحكومة محمد اشتية، يوم الاثنين تخفيف القيود والإجراءات والسماح بفتح المساجد والكنائس.