  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع المصلين من الصلاة في الحرم الابراهيمي

الثلاثاء 26 مايو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع المصلين من الصلاة في الحرم الابراهيمي


الخليل/سما/

منع جنود الاحتلال، فجر اليوم، المئات من المصلين من الوصول لصلاة الفجر في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، وسمحت فقط لنحو 50 فقط من الدخول للصلاة داخل الحرم و لنحو 100 فقط من الصلاة في الخارج.

وكان محافظ الخليل اللواء جبرين البكري و حركة فتح و وجهاء عشائر في الخليل قد دعوا أبناء المحافظة لصلاة فجر اليوم في الحرم، بعد نحو 70 يوما من اعلان حالة الطوارى في فلسطين، واغلاق المساجد والكنائس لمواجهة فايروس كورونا ومنع تفشي الوباء بين صفوف المواطنين، لكن الاحتلال منعهم من ذلك.

وهذه الدعوات جاءت بعد اعلان رئيس الحكومة محمد اشتية، يوم الاثنين تخفيف القيود والإجراءات والسماح بفتح المساجد والكنائس.

#الحرم الابراهيمي #الاحتلال #مصلين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سنصلي في القدس لموقع خامنئي تثير الجدل.. نصرالله وهنية في المقدمة والنخالة في الصف الثاني

تقرير إسرائيلي يزعم: رسائل طمأنة من السلطة للاحتلال بعد وقف التنسيق الأمني..

القاهرة: استقالة جماعية لأطباء في مصر بعد واقعة مؤسفة

الاوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء

هل أوقف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الاعتقالات الليلية بالضفة؟

الفيلسوف العالمي "نعوم شومسكي" : الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة

اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم

زوهار: فرض السيادة سيبدأ في الأول من يوليو وإجراءاته ستستغرق عدة أسابيع

استشهاد فتى جراء انفجار عرضي شمال قطاع غزة

الصحة العالمية تحذر من "ذروة ثانية" لكورونا بالتزامن مع موسم الإنفلونزا

860x484 (1)

صحيفة عبرية تكشف مسارات "تطبيق السيادة" والتحديات التي تواجه إسرائيل