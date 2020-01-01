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وزيرة الصحة: 8 حالات شفاء ولا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

الثلاثاء 26 مايو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 8 حالات شفاء ولا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين


رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عدم تسجيل أي إصابات جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 8 حالات شفاء.

وأَضافت الوزيرة الكيلة في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا/ كوفيد 19، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، 319 في محافظة القدس، 228 في باقي المحافظات الشمالية، 55 في المحافظات الجنوبية.

واشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في المحافظات الجنوبية.

وتابعت وزيرة الصحة أن نسبة الحالات النشطة: 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2 % من مجمل الإصابات المسجلة.

بشار إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.

#فيروس كورونا #مي الكيلة #فلسطين

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