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الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار مياه شمال الضفة

الثلاثاء 26 مايو 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار مياه شمال الضفة


سلفيت/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم 10 آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية، غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولهم، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لآبار في المنطقة الغربية من البلدة.

وأوضحت المصادر أن الآباء تعود لكل من: ماهر قادوس، ومنير شملاوي، وربحي ابو نبعة، وعدنان علي حمدان، ونظام حمودة، وهارون موقدي، وجمال مصلح، وراجي شقور وشحادة دحبور.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سرقة المياه في الضفة الغربية عبر تقليص توزيع مصادر المياه للفلسطينيين، في حين تُزيد سيطرة المستوطنات الإسرائيلية على مصادر المياه هناك.

وتوقّفت مداهمات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفّة الغربية منذ الخميس الماضي، وتوقفت، بالتالي، الاعتقالات التي كان يقوم بها بشكل يومي.

 

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