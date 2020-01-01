السعودية تعيد فتح المساجد وتخفف من قيود "كورونا"

وكالات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر الثلاثاء، قرارا بإعادة فتح جميع مساجد المملكة، باستثناء مساجد مكة المكرمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان قرر فتح المساجد ابتداء من الأحد المقبل لغاية 20 يوما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإبقاء على العدد المحدود لحضور الصلوات في الحرمين الشريفين.

وشملت القرارات أيضا التخفيف من قيود تداعيات "كورونا"، وأبرزها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط الاحترازية اللازمة.

وبحسب "واس"، فإن الملك سلمان وافق على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء الخميس وحتى السبت المقبل.

ولأول مرة منذ إغلاق مداخل المدن، قررت السعودية السماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارات الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وشملت القرارات السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها.

وبحسب القرار، فإن هذه الانفراجات لا تشمل صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.

وسجلت السعودية حتى صباح الثلاثاء نحو 75 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 399 حالة وفاة.