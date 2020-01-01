  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تعيد فتح المساجد وتخفف من قيود "كورونا"

الثلاثاء 26 مايو 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعيد فتح المساجد وتخفف من قيود "كورونا"


وكالات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر الثلاثاء، قرارا بإعادة فتح جميع مساجد المملكة، باستثناء مساجد مكة المكرمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان قرر فتح المساجد ابتداء من الأحد المقبل لغاية 20 يوما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإبقاء على العدد المحدود لحضور الصلوات في الحرمين الشريفين.

وشملت القرارات أيضا التخفيف من قيود تداعيات "كورونا"، وأبرزها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط الاحترازية اللازمة.

وبحسب "واس"، فإن الملك سلمان وافق على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء الخميس وحتى السبت المقبل.

ولأول مرة منذ إغلاق مداخل المدن، قررت السعودية السماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارات الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وشملت القرارات السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها.

وبحسب القرار، فإن هذه الانفراجات لا تشمل صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.

وسجلت السعودية حتى صباح الثلاثاء نحو 75 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 399 حالة وفاة.

#السعودية #مساجد #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الاوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء

هل أوقف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الاعتقالات الليلية بالضفة؟

اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل

الفيلسوف العالمي "نعوم شومسكي" : الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة

الصين تهدد الولايات المتحدة..

دراسة تكشف متى يتوقف مرضى "كوفيد-19" عن نقل العدوى للآخرين!

مستشار الأمن القومى الأمريكى: الصين أطلقت فيروسا دمر ثروتنا الاقتصادية

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية تحذر من "ذروة ثانية" لكورونا بالتزامن مع موسم الإنفلونزا

860x484 (1)

صحيفة عبرية تكشف مسارات "تطبيق السيادة" والتحديات التي تواجه إسرائيل

6

بعد اغلاق اكثر من شهرين .. مئات الالاف يصلون الفجر في مساجد الضفة (صور وفيديو

اسرائيل

تقرير إسرائيلي يزعم: رسائل طمأنة من السلطة للاحتلال بعد وقف التنسيق الأمني..

صورة

شاهد: سنصلي في القدس لموقع خامنئي تثير الجدل.. نصرالله وهنية في المقدمة والنخالة في الصف الثاني