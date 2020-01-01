  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تنتظر هجمة شرسة من فيروس كورونا وتعلن موعدها

الثلاثاء 26 مايو 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنتظر هجمة شرسة من فيروس كورونا وتعلن موعدها


القاهرة / وكالات /

كشف مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، عن توقعات بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر.

وأشار غنيمة وفقا لموقع جريدة "الأخبار" المصرية، إلى أنه يتم حاليا توفير أجهزة تنفس اصطناعي سواء بالشراء أو الابتكار والتصنيع، وإحدى الأفكار تتمثل في أخذ تصميم إحدى الشركات المجربة والمعترف بها وإنتاجه محليا، وهذا هو الحل متوسط المدى الذي يمكن الاعتماد عليه حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن الحل الثاني هو ابتكار تصميم خاص يمكن تطويره بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية، وهو ما يجد دعما كبيرا من القيادة السياسة وكافة الجهات المعنية في الدولة، متوقعا طرح هذا الابتكار في الأسواق نهاية العام الجاري.

وكانت مصر قد سجلت أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

الأكثر قراءة اليوم

الاوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء

هل أوقف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الاعتقالات الليلية بالضفة؟

الفيلسوف العالمي "نعوم شومسكي" : الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة

الصين تهدد الولايات المتحدة..

لا اعتقالات للاحتلال في الضفّة منذ وقف التنسيق الأمني

أردوغان يهدد اسرائيل: لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد والقدس خط احمر

دراسة تكشف متى يتوقف مرضى "كوفيد-19" عن نقل العدوى للآخرين!

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

صحيفة عبرية تكشف مسارات "تطبيق السيادة" والتحديات التي تواجه إسرائيل

6

بعد اغلاق اكثر من شهرين .. مئات الالاف يصلون الفجر في مساجد الضفة (صور وفيديو

اسرائيل

تقرير إسرائيلي يزعم: رسائل طمأنة من السلطة للاحتلال بعد وقف التنسيق الأمني..

صورة

شاهد: سنصلي في القدس لموقع خامنئي تثير الجدل.. نصرالله وهنية في المقدمة والنخالة في الصف الثاني

اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل