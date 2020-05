وزير للرياضة يظهر بـ"سروال داخلي" في برنامج مباشر (شاهد)

تعرض وزير الرياضة في رومانيا جونوت ماريان ستروي، لموقف محرج خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية من منزله للحديث عن موعد عودة الدوري المحلي لكرة القدم بعد توقفه كغيره من البطولات في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتفاجأ متابعو القناة التلفزيونية بظهور وزير الرياضة الروماني في لقطة وهو بسروال داخلي بعد سقوط الكاميرا المثبتة على جهاز الكمبيوتر الذي كان يتواصل من خلاله مع القناة.



وتعرض الوزير للإحراج بعد ظهوره بسروال داخلي في الوقت الذي كان يرتدي فيه في القسم العلوي من جسده قميصا أسود. لتظهر سريعا ردة فعل المذيع المحاور، الذي لم يستطع إخفاء ردة فعله واندهاشه مما حصل.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and... Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT