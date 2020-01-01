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إعادة فتح كنيسة المهد للصلاة والزيارة ابتداء من غد الثلاثاء

الإثنين 25 مايو 2020 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح كنيسة المهد للصلاة والزيارة ابتداء من غد الثلاثاء


القدس المحتلة / سما /

 أعلن رؤساء الكنائس الثلاثة والمسؤولين عن كنيسة المهد، عن إعادة فتح أبواب الكنيسة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، لإتاحة وصول المؤمنين من جديد إلى هذا المكان المقدس للصلاة والزيارة.

وأوضح البيان الصادر عن رؤساء الكنائس الثلاثة، "أنه لدواعي السلامة ومن أجل تجنب خطر انتشار فيروس كوفيد-19 مرة أخرى، سيقتصر عدد المؤمنين والزوار على 50 شخصا، وسيُتاح الوصول إلى الكنيسة لمَنْ لا يُعاني من الحمُى أو أعراض المرض ويرتدي كمامة الوجه".

وأضاف البيان أنه من الضروري إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المُعطاة.

#كنيسة القيامة #كورونا

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