لبيد يهاجم نتنياهو: يحاول إشعال حرب أهلية في إسرائيل من أجل مصالحة

القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي خضع الأحد، لأولى جلسات محاكمته بتهم فساد، متهما إياه بمحاولة إشعال حرب أهلية في إسرائيل من أجل مصالحه.

وقال لبيد، إن "نتنياهو يحاول أن يقودنا إلى حرب أهلية، يجب منعه من الاستمرار بمزاولة مهامه؛ بسبب التحريض ضد سلطة القانون، هو يعرف أن هذا سينتهي بعنف ولكن لا يهمه".

وأضاف: ”نتنياهو حاول أن يقنعنا بأن آلاف الشرطيين والمحققين والمدعين والقضاة والصحافيين والسياسيين شركاء مؤامرة ضخمة؛ تهدف إلى تلفيق لائحة اتهام له“، بحسب ما ذكرت قناة ( i 24 )الإسرائيلية.

وتابع: "هذه هلوسة بجنون العظمة، كان هناك أمس محاولة انقلاب، من يقودها هو نتنياهو، الذي حاول تهديد القضاة والنيابة"، متهما شركاءه السابقين في حزب ”أزرق أبيض“ بالصمت عن تهديدات نتنياهو، والتراجع عن تعهداتهم باحترام القضاة.

وبدأت، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة نتنياهو في عدد من قضايا الفساد الموجهة له، حيث وصف نتنياهو ما يجري ضده بأنه مؤامرة اشترك فيها الكثير من الأشخاص من أجل محاولة المساس بمكانته.