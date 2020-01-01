اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل إجراءات جديدة فيما يتعلق بموضوع المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذا الأسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.

ووفقا للمواقع العبرية فانه و في يومي الثلاثاء والأربعاء ( 26 و 27 مايو/أيار) ستتاح إمكانية دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل في مجال الزراعة فقط، حيث سيُسمح دخولهم من كافة المعابر التي تتيح مرور العمال، ما عدا معبر موديعين ومعبر قلقيلية اللذين سيكونان مغلقين.

اما في يومي الخميس والجمعة (28 و29 مايو/أيار)، اللذين يصادف فيهما عيد لليهود ستكون المعابر مغلقة. وستكون معابر قلنديا، الزيتون ومعبر (300) مفتوحة امام الحالات الإستثنائية فقط، بينما سيتاح الدخول من خلال معابر برطعة والنبي إلياس ونعلين أمام دخول العمال للعمل في المستوطنات.

اما فيما يتعلق بمعابر البضائع، فسيتم العمل فيها كالمعتاد في يومي الثلاثاء غدًا والأربعاء بعد الغد. أما في يوم الخميس (28/05) فسيتم العمل فيها حتى الساعة 13:30 وستكون مغلقة تمامًا خلال يوم الجمعة.

ونقل موقع واللاه العبري انه واعتبارا من يوم الأحد (31/05) يتوقع استئناف حركة تنقل العمال إلى إسرائيل للعمل في كافة القطاعات.

وفيما يتعلق بمعابر قطاع غزة فلن يطرأ تغيير على معبر بيت حانون( إيرز )وسيكون مغلقت إلا للحالات الإنسانية. بينما سيكون معبر البضائع كرم أبو سالم مفتوحا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء كالمعتاد، في حين سيتم العمل فيه خلال يوم الخميس (28/05) بين الساعات 12:00-06:00 فقط.