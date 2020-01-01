  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: كورونا لا زال بيننا ويجب أن نستعد لموجة ثانية

الإثنين 25 مايو 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: كورونا لا زال بيننا ويجب أن نستعد لموجة ثانية


القدس المحتلة / سما /

نقل موقع "i24 news" الإسرائيلي، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قوله اليوم الاثنين، إنه رغم العدد المنخفض للوفيات نسبيًا جراء فيروس كورونا، إلا أن الفيروس لا زال بيننا ويجب أن نستعد للموجة الثانية.
 
وخلال تطرقه إلى الموضوع في جلسة حزب "الليكود" قال نتنياهو: "هذا وضع جيد، من الممكن أن يكون مؤقتًا بأن الفيروس لا زال بيننا، الموجة تنخفض حاليًا، لكنه يضرب بقوة في البرازيل، الهند، وفي دول افريقيا وأيضًا في منطقتنا -إيران، تركيا ومصر- الطقس الحار على ما يبدو لا يمنعه من الانتشار. نحن ملتزمون للاستعداد لإمكانية موجة ثانية".
 
وعلى صعيد متصل، أظهرت معطيات جديدة أن الاقتصاد الإسرائيلي تراجع في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 7.1% وهي أعلى نسبة من 20 عام، وهذا مقارنة مع الارتفاع الذي سجله الاقتصاد الإسرائيلي بنفس الفترة من عام 2019.
 
وبحسب الموقع، أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، اليوم أن الحكومة ستخصص نصف مليار شيكل لتمويل مخصصات البطالة للمستقلين.
 
وأعلنت خدمات التشغيل العامة في إسرائيل أمس أنه منذ التسهيلات الأخيرة، عاد إلى سوق العمل نحو 170 ألف شخص إلى عملهم، مقابل 100 ألف عاطل جديد عن العمل، وفي نهاية الأسبوع أبلغ أكثر من 10 آلاف مواطن أنهم سيعودون إلى عملهم.

#اسرائيل #فيروس كورونا #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

قوات حفتر تعلن اعتقال أحد أخطر عناصر "داعش" في سوريا على أحد محاور القتال بطرابلس

هل أوقف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الاعتقالات الليلية بالضفة؟

شاهد: الشرطة بغزة تنفذ قرار الإغلاق لمنع الازدحامات خلال عيد الفطر

الاوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء

لا اعتقالات للاحتلال في الضفّة منذ وقف التنسيق الأمني

أردوغان يهدد اسرائيل: لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد والقدس خط احمر

دراسة تكشف متى يتوقف مرضى "كوفيد-19" عن نقل العدوى للآخرين!

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

تقرير إسرائيلي يزعم: رسائل طمأنة من السلطة للاحتلال بعد وقف التنسيق الأمني..

اسرائيل تعلن إجراءات جديدة لتنقل العمال.. وتوقعات بفتح المعابر الاسبوع المقبل

96 حالة وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

3025204-46

الاحتلال يزعم : اطلاق النار على فلسطيني طعن شرطيا بالقدس المحتلة

حدّد 5 مهمّات لحكومته.. نتنياهو: سنفرض "سيادتنا" على الضفة في تموز/يوليو المقبل