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الجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن العربي الإفريقي في السعي لإقامة الدولة الفلسطينية

الإثنين 25 مايو 2020 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن العربي الإفريقي في السعي لإقامة الدولة الفلسطينية


القاهرة /سما/

أكدت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الإثنين، على أهمية التضامن بين الأمتين العربية والأفريقية في سعيهما إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الجامعة، في بيان صحفي لها، بمناسبة الذكرى 57  لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية 1963، على أهمية هذا التضامن للتخفيف من النتائج السلبية التي أدت اليها أزمة جائحة "كوفيد-19"، التي يمر بها العالم وألقت بظلال ثقيلة على النمو الاقتصادي بسبب الحظر والإغلاق وانعكاساتها السلبية المالية والاقتصادية، والمحافظة على استمرار تحسن مؤشرات التنمية والاستثمار في بلدان المنطقتين العربية والأفريقية.

وأوضحت أن القمة العربية الأفريقية الخامسة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، ستكون فرصة لدعم ما تم تحقيقه وتحفيز آليات ومشاريع الشراكة العربية الأفريقية بما يوثق علاقات التعاون ويعمقها ويجعلها في مستوى تحديات البيئة العالمية الراهنة.

#الجامعة العربية #الشعب الفلسطيني

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