غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا...

غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في القطاع.

وأوضحت الوزارة، خلال تقريرها اليومي، أنه لم يتم إجراء فحص لعينات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لم يسجل أي إصابات جديدة بواباء "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن عدد العينات الإجمالي التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8.824 عينة، منها 8.769 عينة سلبية و55 عينة إيجابية.

ولفتت إلى أن عدد الحالات المصابة بالمرض بلغ 55، وعدد الحالات النشطة أي المصابة بالسقم التاجي وصل إلى 36، في حين لم يسجل حتى اللحظة سوى حالة وفاة واحدة.