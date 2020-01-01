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96 حالة وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الإثنين 25 مايو 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
96 حالة وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا بصفوف جاليتنا الفلسطينية في عديد الدول 96 حالة، و1604 إصابة، فيما أن عدد حالات التعافي بلغ 787 حالة.

وأوضح الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة أو وفاة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52، وعدد المتعافين 276.

وافادتنا سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية أمس تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما)، واليوم تسجيل حالة وفاة جديدة أخرى للمواطن احمد نمر محمود الوفائي (78 عاما) بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 9، وتسجيل 3 حالات تعاف، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 7، ولم تسجل اية اصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات 41

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