  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: كلما وقع نتنياهو بورطة سياسية يلجأ للتطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية

الإثنين 25 مايو 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: كلما وقع نتنياهو بورطة سياسية يلجأ للتطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الإثنين، إنه كلما وقع رئيس وزراء حكومة الاحتلال في ورطة سياسية بادر إلى تفعيل ملف التطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، أن نتنياهو فعل ذلك أثناء الجولات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث السابقة، مضيفاً: "اليوم وبعد أن مَثل نتنياهو أمام المحكمة بتهم الفساد أعلن أنه اتصل برئيسي السودان وتشاد".

وأكد أن التطبيع لا يخدم مصالح أي طرف عربي هو فقط يخدم نتنياهو ورغبته في البقاء في الحكم، ومصالح المنطقة العربية هي في مواجهة الاحتلال وليس بالتطبيع معه.

#حماس #نتنياهو #اسرائيل #تهم فساد #محاكمة نتنياهو #السودان #تشاد

الأكثر قراءة اليوم

هل ستفرض تل أبيب الإقامة الجبرية على السلطة الفلسطينية؟

ما هي أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على محاكمة نتنياهو؟

قوات حفتر تعلن اعتقال أحد أخطر عناصر "داعش" في سوريا على أحد محاور القتال بطرابلس

شاهد: الشرطة بغزة تنفذ قرار الإغلاق لمنع الازدحامات خلال عيد الفطر

في ارتفاع صادم ..نيويورك تسجل 109 وفيات جديدة بكورونا

لا اعتقالات للاحتلال في الضفّة منذ وقف التنسيق الأمني

أردوغان يهدد اسرائيل: لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد والقدس خط احمر

الأخبار الرئيسية

96 حالة وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

3025204-46

الاحتلال يزعم : اطلاق النار على فلسطيني طعن شرطيا بالقدس المحتلة

حدّد 5 مهمّات لحكومته.. نتنياهو: سنفرض "سيادتنا" على الضفة في تموز/يوليو المقبل

اشتيه والرئيس

هل أوقف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الاعتقالات الليلية بالضفة؟

اشتية يعلن عن تسهيلات تتيح العودة للحياة الطبيعية وهذا ما كشفه حول دوام المدارس والوزارات..