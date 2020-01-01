حماس: كلما وقع نتنياهو بورطة سياسية يلجأ للتطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الإثنين، إنه كلما وقع رئيس وزراء حكومة الاحتلال في ورطة سياسية بادر إلى تفعيل ملف التطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، أن نتنياهو فعل ذلك أثناء الجولات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث السابقة، مضيفاً: "اليوم وبعد أن مَثل نتنياهو أمام المحكمة بتهم الفساد أعلن أنه اتصل برئيسي السودان وتشاد".

وأكد أن التطبيع لا يخدم مصالح أي طرف عربي هو فقط يخدم نتنياهو ورغبته في البقاء في الحكم، ومصالح المنطقة العربية هي في مواجهة الاحتلال وليس بالتطبيع معه.