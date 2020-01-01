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الشرطة توضح حقيقة اختطاف مواطن وقطع لسانه في ضواحي القدس

الإثنين 25 مايو 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توضح حقيقة اختطاف مواطن وقطع لسانه في ضواحي القدس


القدس المحتلة / سما /

نفت الشرطة اليوم الإثنين، إشاعات جرى تناقلها على "فيسبوك" حول قص لسان شاب في إحدى بلدات شمال غرب القدس.

وجاء في بيان للشرطة أن شرطة ضواحي القدس تلقت شكوى من مواطنة من إحدى بلدات شمال غرب القدس ضد شخص لقيامه بانتهاك حرمة منزلها بشكل متكرر.

وأضاف البيان، أن المشتكى عليه، وصل فيما بعد إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برضوض في الرأس والوجه وجميع أنحاء جسده، بعد مهاجمته من قبل ثلاثة أشخاص لـ "معاكسة" مواطنة.

ونفت الشرطة اختطاف المواطن وقص لسانه وخلع أظافره، وأكد أن الشرطة تواصل إجراءاتها للقبض على الفاعلين وإحالتهم للنيابة العامة.

#الشرطة #القدس #اختطاف

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