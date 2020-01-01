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محكمة الاحتلال تمدد توقيف فتى من يعبد للمرة السابعة على التوالي

الإثنين 25 مايو 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تمدد توقيف فتى من يعبد للمرة السابعة على التوالي


جنين / سما /

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين،  اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر (17 عاما)  من بلدة يعبد جنوب غرب جنين للمرة السابعة على التوالي.

وذكرت والدة المعتقل أبو بكر، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجلها قاسم حتي التاسع من الشهر القادم ولمدة أسبوعين، لافتة إلى نقله من قسم التحقيق في الجلمة الى سجن مجدو، علما أنه كان قد اعتقل في السابع عشر من نيسان الماضي.

الى ذلك، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الثالثة على التوالي وما زال يخضع للتحقيق بمعتقل "بيت حتكفا " منذ 25 يوما.

#الاحتلال #اعتقال #جنين

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