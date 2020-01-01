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الاوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء

الإثنين 25 مايو 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء


رام الله / سما /

 أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إجراءات إعادة فتح المساجد، اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء، بعد صدور قرار من رئيس الوزراء محمد اشتية بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلوات الجمعة والجماعة.

وأشار أبو الرب في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية وأصحاب الاختصاص بعد التقدم الملحوظ بعدد المتعافين وانخفاض عدد المصابين بالتجهيز لإعادة فتح المساجد أمام المصلين والتي كنا محزونون لفراقها حفاظا على سلامة أبناء شعبنا.

وشدد على وجوب الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كارتداء الكمامات والتعقيم الدائم، حماية للأنفس وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وضرورة الالتزام بمسافة بين كل مصل وآخر، بما يحقق البعد الذي يجنب انتقال العدوى ما أمكن.

وحث كبار السّن والذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديه ضعف مناعة على الصلاة في البيوت، حفاظا على أنفسهم ومنعا للاختلاط مع الآخرين،

ودعا إلى اختصار القراءة في الصلاة، والاكتفاء بأداء الصلوات دون الجلوس بعدها للوعظ ونحوه، وعدم الإطالة في خطبة الجمعة، وإحضار كل مصل سجادة الصلاة الخاصة به.

وأكد أبو الرب إغلاق دورات المياه ومكان الوضوء في المساجد، وعدم استخدام ثلاجات المساجد للشرب.

ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار بتعليق الصلاة في مساجد المناطق المصابة لحين زوال الأسباب.

وقال إنه سيتم التأكيد على الالتزام بما يصدر عن الحكومة الفلسطينية من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقاية وحفظا للسلامة العامة، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك.

ودعا ابو الرب المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا من كل سوء، وأن تنعم بلادنا فلسطين وبلاد المسلمين والبشرية جمعاء بالخير والسلامة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

#وزارة الاوقاف #فتح المساجد #رام الله #صلاة الجماعة #كورونا

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