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الفيلسوف اليهودي العالمي "نعوم شومسكي" : الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة

الإثنين 25 مايو 2020 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيلسوف اليهودي العالمي "نعوم شومسكي" : الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة


واشنطن / وكالات /

قال الفيلسوف الأميركي اليهودي نعوم شومسكي، إن الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة، نتيجة افتقادها لاستراتيجية اتحادية في مواجهة وباء كوفيد-19 وعدم وجود ضمان صحي للجميع فيها، فضلاً عن عدم إقرارها بخطورة التغير المناخي.

وأضاف في حوار أجرته معه وكالة فرانس برس "لا يوجد إدارة متماسكة. يقود البيت الأبيض شخص معتل اجتماعياً مصاب بجنون العظمة، لا يكترث إلا لسلطته والاستحقاقات الانتخابية. عليه بالتأكيد أن يحافظ على دعم قاعدته، التي تضم الثروات الكبرى وأبرز أرباب العمل.

وأوضح شومسكي، أنه "منذ وصول ترمب إلى السلطة، فكك آلية الوقاية من الأوبئة كاملةً، فاقتطع من تمويل مراكز الوقاية من الأوبئة، والغى برامج التعاون مع العلماء الصينيين الهادفة لتحديد الفيروسات المحتملة. الولايات المتحدة كانت غير مهيأة بشكل خاص." مشيرا الى أن "المجتمع (الأميركي) مجتمع مخصخص، غني جداً، لديه ميزات كبرى (...) لكن تهمين عليه المصالح الخاصة. لا يوجد نظام صحي للجميع، وهو أمر شديد الأهمية اليوم. هذا ما يمكن وصفة بالنظام النيوليبرالي بامتياز".

ورغم خطورة هذا الوباء، يقول الفيلسوف شومسكي: "إلا أنه ليس الخطر الأكبر. سنخرج من الوباء، مقابل ثمن عالٍ جداً.. ماذا نفعل حيال ذلك؟ كل بلد يقوم بأمر ما، لكن ليس بما يكفي. الولايات المتحدة من جهتها تقوم بالكثير، تتوجه مسرعة نحو الهاوية، عبر إلغاء البرامج والتشريعات التي من شأنها التخفيف من وطأة الكارثة."

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#اميركا #نعوم شومكسي #كارثة

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