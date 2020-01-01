دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تزود التجمعات الفلسطينية في صور بالمازوت

بيروت /سما/

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس قدمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية 6000 ليتر مازوت لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بآبار المياه الارتوازية في تجمعات منطقة صور ، كما قامت بالتعاون مع اللجان الشعبية في منطقة صيدا بإعادة تأهيل وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية المغذية لمخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ان مخيمات اللاجئين في منطقة صور وتجمعاتها تعاني من انقطاع دائم للتيار الكهربائي والذي يتسبب في وقف عمل مضخات المياه مما يترتب عليها اعتمادها على المولدات الكهربائية لتشغيلها للاستمرار في ضخ المياه من الابار الارتوازية التي تغذي شبكة المياه الرئيسة لمنطقة مخيمات صور .

ولفت الى ان اللاجئين في منطقة صور كغيرها من المخيمات الفلسطينية في لبنان يعتمدون على تأمين احتياجاتهم من المياه من الآبار الارتوازية الموجودة في المخيمات، وان تعطل عملها يزيد من مأساة اللاجئين ومعاناتهم .

وقال ان قيام دائرة شؤون اللاجئين بإعادة تأهيل وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية المغذية لمخيم عين الحلوة و تزويد مولدات الكهرباء بالمازوت في منطقة صور يأتي في اطار مساعي الدائرة التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء واستمرار عمل مضخات المياه ووفي الوقت ذاته التخفيف من معاناة اهلنا اللاجئين في المخيمات اللبنانية وعدم تحميلهم اعباء اضافية من شأنها أن تزيـد معاناتهم وحالة الفقر والبؤس بأوساطهـم في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وعدم قدرتهم على شراء مياه الشرب أسوة باللبنانيين خاصة في فصل الصيف.

ولفت الى ان دائرة شؤون اللاجئين ستواصل في دعم اهلنا اللاجئين في لبنان حسب ما يتوفر لديها من امكانيات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس باعتبار احتياجات المخيمات الفلسطينية في لبنان ذات اولوية خاصة .

من جهته قال أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور د. خليل نصار ان تزويد دائرة شؤون اللاجئين مولدات الكهرباء بالمازوت لاقت استحسان أهلنا اللاجئين بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور مشيداً بالجهود التي تبذلها الدائرة في خدمة اللاجئين في لبنان .

وشكر الرئيس محمود عباس ود. ابو هولي على متابعتهم المباشرة لقضايا اللاجئين داخل المخيمات اللبنانية والعمل على حلها وعلى ما يقدمونه من دعم يساهم في تخفيف معاناتهم في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان والتي ازدادت في ظل الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

كما شكر أهالي مخيم عين الحلوة الرئيس محمود عباس ود. ابو هولي على اهتمامهم الكبير في تخفيف معاناتهم ومعالجة مشاكل مخيماتهم في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل مواجهة جائحة كورونا المستجدة .

يشار الى ان أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور د. خليل نصار استلم من مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض كمية المازوت المخصصة لتجمعات اللاجئين في منطقة صور.