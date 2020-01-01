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تعميم صادر عن وزارة التنمية بشأن اعادة فتح دور الحضانة

الإثنين 25 مايو 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعميم صادر عن وزارة التنمية بشأن اعادة فتح دور الحضانة


رام الله /سما/

 أعلن وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ، عن إعادة فتح دور الحصانة أبوابها لاستقبال الاطفال اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، وأن تقوم جميع دور الحضانة باجراء تعقيم عام لدور الحضانة ومرافقها اليوم الإثنين وغدا.

واكد مجدلاني على ضرورة ان تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة التالية، وتعقيم دور الحضانة مرة كل اسبوع، وفحص حراراة الأطفال والمربيات قبل دخولهم دور الحضانة، ومراعاة غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها باستمرار أثناء العمل.

وشدد عدم دخول الأهالي الى دور الحضانة ويتم تسليم الأطفال عند المدخل،و فحص درجة حرارة الأطفال كل ساعتين،والالتزام بارتداء المربيات والعاملات الكمامات والقفازات،وعدم استقبال أي طفل مريض.

واشار الى ان مديريات التنمية الاجتماعية ستقوم بتكثيف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة.

واكد أن هذه الاجراءات ستخضع للتقييم والتحديث حسب الضرورة، متمنيا السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات،وشاكرا لهم تعاونهم .

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