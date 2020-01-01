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مستوطنون يحرقون 30 دونما من المحاصيل الزراعية جنوب الخليل

الإثنين 25 مايو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون 30 دونما من المحاصيل الزراعية جنوب الخليل


رام الله / سما /

 أحرق مستوطنون اليوم الاثنين، ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن مستوطني ما تسمى مستوطنة "خافات ماعون" أحروقوا ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالمحاصيل الزراعية، والتي تعود ملكيتها للمواطنين فضل ومفضي ربعي بالمنطقة المعروفه واد المشخا الواقعه بين قريتي التوانه وطوبا شوق يطا.

وذكر العمور، انهم باشروا برفقة اهالي المنطقة عقب الحريق بزراعة المناطق المقابلة للمحاصيل المحروقة بأشجار اللوزيات لحمايتها من المستوطنين.

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