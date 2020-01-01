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حماس : نعمل من أجل حرية المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

الإثنين 25 مايو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : نعمل من أجل حرية المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية


غزة / سما /

قال ماهر صلاح رئيس حركة حماس في الخارج، إن حركته تعمل لحرية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، وأن حريتهم أولوية، وسيتواصل العمل من أجل إخراجهم من المعتقل.

جاء ذلك في رسالة وجهها للمعتقلين المحسوبين على حركة حماس داخل السجون السعودية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال في رسالته "إن المعتقلين سُجنوا ظلمًا وجورًا، لا لذنب اقترفوه سوى أنهم عملوا أو ناصروا من يعمل لتحرير وطننا ومقدساتنا من احتلال بغيض مجرم، وعودتنا إلى ديارنا".

وخاطب المعتقلين بالقول "كونوا على ثقة بأن تأمين الإفراج عنكم، واستعادتكم حريتكم، والتئام شملكم بأهلكم، هو أولوية لقيادة الحركة".

وبين أن حماس لا تدخر جهدًا لتحقيق ذلك بكل الوسائل المتاحة لنا، وعلى المسارات جميعها، السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية وغيرها.

وأضاف قائد حماس في الخارج "ثقتنا أن الخير في أمتنا باقٍ إلى يوم القيامة، فلا بد من يوم تعود فيه المياه إلى مجاريها، ويرجع الحق إلى أهله، ويُنصف المظلوم ممن ظلمه".

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