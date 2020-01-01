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نتنياهو: لن أتوصل لصفقة مع النيابة

الإثنين 25 مايو 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن أتوصل لصفقة مع النيابة


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الليلة الماضية، إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة العامة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن نتنياهو، أنه لم يأت للتعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة.

وهاجم نتنياهو مجددًا أجهزة تطبيق القانون، مضيفًا أن "زمرة من المحامين وأفراد الشرطة وعددًا من صحفيي اليسار قرروا أن يحيكوا لي ملفات تنطوي على الهذيان ظنًا منهم أنني سأستسلم".

وكرر نتنياهو مطالبته بنشر التسجيلات الصوتية من قضية هارباز التي تسيئ إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت.

ورد ماندلبليت على نتنياهو "سنواصل العمل دون خوف، وأن الجميع سواسية أمام القانون".

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