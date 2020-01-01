كورونا عالميا: أكثر من 346 ألف وفاة ونحو 5 مليون و482 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الاحد، أن الفيروس أودى بحياة 346,074 شخص في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 5 ملايين، و482 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم اكثر من مليونين و291 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 16 دولة، الأحد، عن وفاة 82 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 7,834 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة الوفيات والإصابات الاجمالية ليوم السبت، التي كانت 84 حالة وفاة، و8,045 إصابة جديدة مؤكدة سجلتها 16 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأحد، نحو 84 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 2,466 حالة وفاة على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الأحد، عن 546 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 99,229 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة اكثر مليون و683 ألف شخص، منهم اكثر من 16 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة. والأرقام القادمة من اميركا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

وتتمركز بريطانيا في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 36,793 شخصا، منهم 118 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 259,559 إصابة، حتى الآن، منهم 2,405 إصابات آخر 24 ساعة.

فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الأحد، 50 حالة وفاة، من مجموع 32,785 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 531 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 229,858 حالة مؤكدة.

بدورها لاتزال اسبانيا في المركز الرابع، حيث سجلت حصيلة وفيات تبلغ 28,752 شخصا، منهم 74 الأحد، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 282,852 شخصا، منهم 482 في آخر 24 ساعة، فيما استقرت فرنسا عند المركز الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,367 وفاة، منهم 35 الأحد، وحصيلة 182,584 إصابة، منهم 115 آخر 24 ساعة، تليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 22,500 شخصا، منهم 487 الأحد، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 357,839 حالة مؤكدة، منهم 10,441 في آخر 24 ساعة، لتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,280 حالة، منهم 43 الأحد، وحصيلة 57,092 إصابة، منهم 282 آخر 24 ساعة، وتليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,371 شخصا، منهم 5 الأحد، وبحصيلة 180,328 إصابة، منهم 342 آخر 24 ساعة.

واستقرت إيران عند المركز التاسع بحصيلة وفيات تبلغ 7,417 شخصاً، منهم 58 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 135,701 إصابة، منهم 2,180 آخر 24 ساعة، أما المكسيك فاستقرت عند المركز العاشر، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 7,179 شخصا، منهم 190 الأحد، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 65,856 شخصا، منهم 3,329 آخر 24 ساع، فيما استقرت كندا عند المركز ال11، بحصيلة وفيات تبلغ 6,424 شخصا، منهم 69 الأحد، كما سجلت 1,036 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 84,657 حالة في البلاد.

أما هولندا فاستقرت عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,822 شخصا، منهم 11 الأحد، وحصيلة اصابات تبلغ 45,236 إصابة، منهم 172 آخر 24 ساعة.

وتحافظ الصين على استقرارها عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الأحد، ومنذ عدة ايام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,974 حالة، منهم 3 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

82 وفاة و7,834 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

أوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية أعلنت الأحد، عن 82 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، السودان، الكويت، الجزائر، العراق، اليمن، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، المغرب، وتونس، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

حيث سجلت مصر وفاة 29 شخصاً، من مجموع 764 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 752 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 17,265 حالة.

وسجلت السعودية 11 حالة وفاة، من مجموع 390 وفاة حتى الان، كما سجلت 2,399 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 72,560 شخصاً، ولليوم ال12 على التوالي تسجل المملكة حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة كل 24 ساعة.

وسجلت السودان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 146 شخصا، كما سجلت 250 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,628 حالة.

كما سجلت الكويت وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 156 شخصاً، كما سجلت 838 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 21,302 حالة.

وكذلك سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 600 شخصاً، كما سجلت 193 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,306 حالات، فيما سجلت العراق وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 160 شخصا، كما سجلت 197 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,469 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 42 شخصاً، كما سجلت إصابة 10 أشخاص، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المصابة لديها 222 حالة، فيما سجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 23 شخصاً، فيما سجلت 1,501 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 43,714 حالة.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 245 شخصاً، كما سجلت 781 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 29,485 حالة، كذلك سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 37 شخصا، كما سجلت 513 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,770 حالة.

كما سجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 199 شخصا، فيما سجلت 27 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,433حالة، كما سجلت تونس وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 48 شخصا، كما لم تسجل تونس اي إصابة جديدة الأحد لتستقر بذلك حصيلة المصابين الاجمالية عند 1,048 إصابة.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 336 إصابة جديدة، من مجموع 9,138 إصابة، توفي منهم 13 شخصاً، وسجلت لبنان 17 إصابة جديدة، من مجموع 1,114 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً.

وكذلك سجلت سوريا 16 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 86 حالة، توفي منهم 4 اشخاص، فيما سجلت الأردن 4 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 708 حالات، توفي منهم 9 أشخاص