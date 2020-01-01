شاهد: الشرطة بغزة تنفذ قرار الإغلاق لمنع الازدحامات خلال عيد الفطر

غزة / سما /

انتشرت عناصر الشرطة، بغزة اليوم الأحد، في أول أيام عيد الفطر ، تطبيقاً لقرار إغلاق الساحات العامة والمتنزهات والمدن الترفيهية في القطاع، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.



وتابعت الشرطة تنفيذ قرار الإغلاق؛ لمنع الازدحامات وحفاظاً على سلامة المواطنين، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة.



وكانت الوزارة أعلنت، مساء الجمعة، اتخاذ إجراءات في ظل التطورات والمستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق الساحات العامة والمتنزهات والمدن الترفيهية.



وأضافت الوزارة: أن الشرطة ستشدد إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المخالفة.



ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة والتنقل خلال إجازة العيد، واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل المستجدات الأخيرة.













