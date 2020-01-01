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في ارتفاع صادم ..نيويورك تسجل 109 وفيات جديدة بكورونا

الأحد 24 مايو 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ارتفاع صادم ..نيويورك تسجل 109 وفيات جديدة بكورونا


نيويورك ـ وكالات -

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا جديدا صادما في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 109 وفيات جديدة مقابل 84 في إحصائية أمس السبت.

وأعلن حاكم نيويورك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بواقع 109 حالات لتصل إلى 23282.

وعاد مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى حصيلته السابقة في إحصائية يوم الجمعة، حيث بلغت آنذاك أيضا 109 حالات، بينما انخفض يوم السبت إلى 84.

وأضاف كوومو أن السلطات الصحية رصدت نحو 200 مريض بالفيروس تم نقلهم للمستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال: "حصيلة الوفيات ارتفعت، ما يعد نبأ مرعبا، إلا أن الوضع بشكل عام جيد".

وتعتبر نيويورك من أكبر بؤر جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وبلغ مؤشر الوفيات اليومية بالمرض في أيام الذروة بالولاية أكثر من 700 حالة.

المصدر: وكالات

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