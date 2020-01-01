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قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في الصومال بأول أيام العيد

الأحد 24 مايو 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في الصومال بأول أيام العيد


وكالات / سما /

أعلنت الشرطة الصومالية مساء اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال بانفجار قنبلة وسط حشد كبير من الناس في أول أيام عيد الفطر السعيد.

ووفقًا لبيان الشرطة الصومالية فإن انفجار وقع بمدينة بيداوة شمال غرب مقديشو خلال احتفالات بعيد الفطر أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من عشرين أخرين بينهم نساء وأطفال.

ووقع الانفجار وسط حشود كانت ترقص وتغني ابتهاجا بعيد الفطر مرجحين بأن الانفجار قد يكون انفجار قنبلة مزروعة بجانب الطريق وليس بإلقاء قنبلة يدوية.

وقال آخر إن الحشود كانت متجمعة منذ السبت في المكان للمشاركة في عروض رقص تقليدية.

في غضون ذلك، لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، إلا أن أصابع الاتهام تشير ربما إلى حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو إلى تنظيم داعش.

#الصومال #العيد

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