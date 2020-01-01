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غانتس يجامل عدوه السابق!

ما هي أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على محاكمة نتنياهو؟

الأحد 24 مايو 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على محاكمة نتنياهو؟


القدس المحتلة / سما /

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية ردود أفعال متباينة حول محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد.
 
 ردود الأفعال كانت بين مؤيدة ومعارضة للمحاكمة، أبرزها ما تعرض له المستشار القانوني للحكومة من ادعاءات تتهمه بالانحياز.
 
 وكان للمستشار القانوني أفيحاي ماندلبليت موقفاً من هذه الاتهامات حيث أكد أنها باطلة، معربا عن مواصلته عمله بلا رعب أو انحياز، رافضا تصريحات نتنياهو التي اتهم فيها النيابة العامة باعتبارات غير موضوعية، ومؤكداً أن النيابة ستواصل المرافعة أمام المحكمة بلا خوف.
 في نفس السياق انتقد وزيرة المواصلات الأسرائيلية ميري ريغيف وسائل الاعلام داعية هيئة القضاة إلى محاكمة نتنياهو بشكل عادل وعدم الوقوع في فخ وسائل الإعلام العبرية التي تقف ضد نتنياهو حسب ما قالت.
وتمنت الوزيرة ريغيف النجاح لنتنياهو في إثبات براءته في إطار المحاكمة، قائلة إن أكثر من مليون وثلاثمئة إسرائيلي انتخبوه رئيسا للحكومة.
 
بيني غانتس المعارض والمنافس الكبير لنتنياهو والذي كال له الاتهامات قبل التحالف الحكومي قال إنه يحق لنتنياهو أن يعتبر بريئا ما لم تتم ادانته، معربا عن يقينه بأن المحكمة ستجري له محاكمة عادلة.
 
ودعا غانتس إلى الالتزام "دولة وشعبا" بالعمل على تحقيق الوحدة والمصالحة في هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى.

وكان لرئيس المعارضة يائير لابيد موقفا من المحاكمة حيث أدان مهاجمة نتنياهو على الجهاز القضائي، ووصف هذه المهاجمة والتحريض بدليل قاطع على أنه لا يجوز مواصلة أداء منصبه.
 
وانتهت مساء اليوم أولى جلسات محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في مدينة القدس أمام 3 قضاة إضافة إلى 3 متهمين آخرين بتهم الارتشاء وإساءة الأمانة والاحتيال.
 
وقال نتنياهو أمام المحكمة إنه قرأ وفهم ما تنسب إليه لائحة الاتهام، وطلب وكلاؤه مهلة عدة أشهر لدراسة الأدلة والقرائن.

#نتنياهو #محاكمة #اسرائيل

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