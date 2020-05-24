إصابة صيادَين بانقلاب مركب في عرض بحر غزة

غزة / سما /

قالت لجان الصيادين في غزة ، مساء اليوم الأحد، إن صيادين أصيبا بجروح بسبب انقلاب قاربهم غرب ميناء رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت اللجان إن "الصياد سعيد عبد الله النجار والصياد يوسف عبد الله النجار أصيبا بسبب انقلاب حسكتهم غرب ميناء رفح وتم نقلهم إلى المستشفى".

ومن جانب آخر، تعرض أحد المراكب لغرقٍ جزئي، غرب خانيونس، جراء هبوب الرياح وارتفاع الأمواج.

وقالت صفحة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة: "اليوم الأحد 24/5/2020 نتيجة لهبوب الرياح وارتفاع الامواج انقطاع حبل مرسى قارب الصياد أيمن خليل البردويل وأشقائه من غرب ميناء رفح مما أدى الى غرقه جزئيا قبل اخراجه غرب خانيونس وتقديرات بأضرار متوسطه بالقارب".